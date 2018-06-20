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Порошенко написав листа Сенцову, – Денісова

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Порошенко написав листа Сенцову, якого 21 червня відвідає адвокат
Порошенко написав листа Сенцову, якого 21 червня відвідає адвокат / Колаж 24 канал

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 20 червня передала через адвоката Дмитро Дінзе листа незаконно засудженому українському режисерові Олегові Сенцову від Президента України Петра Порошенка.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Зустрілася з адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе, який вночі відлітає в Лабитнангі. Я передала йому листи від президента України і першого віце-спікера Ірини Геращенко для Олега. Хотіла, звичайно, особисто передати, але зустріч поки не відбулася... на жаль", – мовиться у повідомленні омбудсмена.

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Адвокат Сенцова розповів Денісовій, що відвідував режисера 2 тижні тому. Тоді Сенцов "тримався добре".

"Пив воду, і йому робили крапельниці з вітамінами і глюкозою. Примусового годування в той час не було. Але зараз точної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова немає. Ми домовилися, що завтра відразу після зустрічі з Олегом він подзвонить мені і розповість про те, як він себе почуває", – зазначила Денісова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Новини Росії Олег Сенцов Петро Порошенко Ірина Геращенко
Джерело: 24 канал
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