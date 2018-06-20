Порошенко написал письмо Сенцову, – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 20 июня передала через адвоката Дмитрия Динзе письмо незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову от Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась... к сожалению", – говорится в сообщении омбудсмена.

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Адвокат Сенцова рассказал Денисовой, что посещал режиссера 2 недели назад. Тогда Сенцов "держался хорошо".

"Пил воду, и ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет. Мы договорились, что завтра сразу после встречи с Олегом он позвонит мне и расскажет о том, как он себя чувствует", – отметила Денисова.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.