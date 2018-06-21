Кремль боится, что в СМИ попадут фото Олега Сенцова, – эксперт

Кремль не хочет, чтобы украинский омбудсмен Денисова увидела, в каком состоянии находится Олег Сенцов после почти 40 дней голодовки, и рассказала об этом публично. Особенно там боятся, чтобы в СМИ не попали фото Сенцова.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Василий Мокан.

Читайте также: Помешать освобождению Сенцова может срыв переговоров Трампа и Путина, – эксперт

По его словам, сейчас удачное время для давления на Россию по обмену военнопленными и политзаключенными в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Однако этот диалог блокирует Кремль. Это политический актив, который будет использоваться как аргумент в возможных переговорах Трампа и Путина.

Если бы в Кремле были готовы идти на уступки и беспокоились о своем имидже, то обмен военнопленными и заложниками частично бы состоялся. Или были бы намеки на это. На данном этапе нет даже приблизительных перспектив. Особенно это касается Олега Сенцова. Есть информация, что Кремль вообще поставил блок на этот вопрос. Путин просто поднимает цену вопроса,

– подчеркивает Василий Мокан.

Политолог считает, что перспектива обмена и освобождение политзаключенных может появиться при условии проведения двусторонней встречи Трампа и Путина. По словам Мокана, в Москве на эту встречу возлагают большую надежду еще со времен избрания Трампа. Президент США также смягчил риторику в отношении России. В Белом доме хотят максимально комфортные благоприятные условия на переговорах.

Читайте также: Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?

Впрочем, по мнению Мокана, если встреча будет не результативной или Кремль не увидит выгодных для себя перспектив, то возможно лишь частичное или единичное освобождение заложников. К примеру, благодаря вмешательству Турции могут освободить крымских татар.

Голодание остается эффективным методом привлечения внимания международного сообщества. В отличие от Надежды Савченко, которую в России сознательно раскручивали, в случае с Сенцовим этого нет. Полная информационная изоляция и контактов. Но такие вещи привлекают внимание мира, и все труднее будет удерживать Олега Сенцова,

– подчеркнул Василий Мокан.

Напомним, политзаключенный России Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-ех заключенных украинцев. По словам российского политика Ксении Собчак после начала голодовки он похудел и у него начали выпадать зубы. После 15-ого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к встречи с Сенцовим, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.