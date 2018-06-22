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Адвокат обнародовал последние новости о состоянии здоровья узника Кремля Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / "Детектор медіа"

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сейчас в основном лежит и ему трудно двигаться. Кроме того, пленнику Кремля вкачивают по 3-4 литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами.

Об этом рассказал адвокат пленного Дмитрий Динзе, передает "Интерфакс".

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По словам правозащитника, Олег Сенцов "выступает против помилования и не будет ничего писать президенту России Владимиру Путину.

Что касается состояния здоровья пленного, то, как убеждает Динзе, он в основном лежит, "так как ему трудно двигаться".

Все без изменений. Он говорит, что в основном лежит, поскольку у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Затем его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивает по 3-4 литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами,
– добавил адвокат.

Напомним, 16 мая политзаключенный России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. После 15-го дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 21 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и призвал президента РФ освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов заложники Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России
Источник: 24 Канал
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