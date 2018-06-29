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22:30, 29 червня
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Адвокат розповів про стан здоров'я Сенцова

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Стан здоров'я Олега Сенцова – стабільний, – Дінзе
Стан здоров'я Олега Сенцова – стабільний, – Дінзе / Соцмережі

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов наразі перебуває у медсанчастині, однак його стан є стабільним.

Про це розповів адвокат українського політв'язня Дмитро Дінзе, передає "Громадське".

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"У Facebook та взагалі в інтернеті набирає обертів паніка щодо стану Олега Сенцова. Але я можу сказати, що як мені відомо, він зараз перебуває у стані стабільному, він все так само перебуває у медичній частині і, відповідно, загрози його стану поки немає", – зауважив він.

Водночас правозахисник підкреслив, "що буде завтра далі, звичайно, невідомо, тому що як сказали лікарі, криза може настати в будь-який момент".

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що Кремль приховує реальну інформацію про стан здоров'я незаконно утримуваних українських громадян, у тому числі і щодо Олега Сенцова.

Теги: Олег Сенцов заручники Новини України Новини політики Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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