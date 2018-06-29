Адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сейчас находится в медсанчасти, однако его состояние является стабильным.

Об этом сказал адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе, передает "Громадское".

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"В Facebook и вообще в интернете набирает обороты паника относительно состояния Олега Сенцова. Но я могу сказать, что, как мне известно, он сейчас находится в стабильном состоянии, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состоянию пока нет", – отметил он.

В то же время правозащитник подчеркнул, "что будет завтра дальше, конечно, неизвестно, потому что как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент".

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что Кремль скрывает реальную информацию о состоянии здоровья незаконно удерживаемых украинских граждан, в том числе и в отношении Олега Сенцова.