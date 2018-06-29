Помиловании Олега Сенцова: адвокат сообщил важную информацию

Сегодня в Кремле есть как минимум два прошения о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, одно из которых поступило из Европы.

Об этом рассказал адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе, передает "Громадское".

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"Как минимум два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию дали (на анонимных условиях, – 24 канал). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали", – отметил правозащитник.

По его словам, официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы.

"И есть тут одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу этого озвучить", – добавил адвокат.

Как пояснил Дмитрий Динзе, юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. В то же время он подчеркнул, что это может быть определенный человек, которому небезразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений относительно ходатайства о помиловании нет", — отметил юрист.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова, заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал. Ранее 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письмо Путину с просьбой помиловать украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что украинский пленник Кремля не может быть помилован на основании официальной просьбы, которую направил генеральный секретарь Совета Европы президенту России Владимиру Путину.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.