Почему российская власть боится освободить Олега Сенцова

Украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает уже 48 день, зато в Кремле заявляют, что не пощадят крымчанина, несмотря на просьбу Генсека Совета Европы. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, вроде бы, обращение чиновника не может быть основанием для освобождения украинца.

Людмила Денисова и Татьяна Москалькова хотели одновременно посетить своих пленников, но российская омбудсвумен посетила Олега Сенцова без Денисовой.

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Украинская же омбудсвумен провела у ворот колонии весь день. Людмила Денисова заявила, что в России нарушили договоренности между президентами стран об одновременных посещениях политзаключенных.

Никто и не думает выполнять какие-то договоренности и те гарантии, которые были даны президентом России Владимиром Путиным, чтобы я могла беспрепятственно получить доступ ко всем политзаключенным. Сейчас мы до сих пор не знаем, что происходит с Сенцовым,

– сказала Денисова.

Актриса Римма Зюбина считает, что Сенцов изменит Россию к лучшему. Она записывает все свои мысли на бумаге и отправляет эти письма Олегу в тюрьму.

В России должно произойти когда-то так называемый взрыв. Украинец с русской фамилией Сенцов, который в аннексированном Крыму не поздравлял россиян, а ходил с желто-голубым флагом, может стать толчком к тому, что произойдет в России. Я говорю о смене власти, смене философии,

– ответила Зюбина.

Олег Сенцов переписывается с родными. Все его письма читает его сын, который болеет аутизмом. А его подруга – продюсер Анна Полейчук получила от пленника кремля творческую просьбу – сделать пьесу. В декабре планируют съемки фильма, а ранее, в ноябре, и театральное представление.

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Адвокат Олега Сенцова заверил, что в российской колонии политзаключенного не готовят к обмену. А освободить Сенцова может оставить только один политик в мире – президент Турции Эрдоган.

Это подтвердил и бывший политзаключенный Артем Чийгоз, которого выпустили из колонии по просьбе Эрдогана. Он лично просил президента Турции спасти Олега. Чийгоз уверен, что украинцы должны продолжать акции и давление на Россию ради освобождения всех политзаключенных.

Больше о ситуации с Олегом Сенцовым – смотрите в полном выпуске "Крым.Реалии".