В Москве напротив Кремля появилась фамилия Сенцова

В ночь на 29 июня в Москве на Большом Москворецком мосту, который располагается напротив Кремля, группа активистов и муниципальных депутатов Москвы устроила акцию в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в своем Twitter сообщила депутат Тимирязиевского района Юлия Галямина.

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Согласно фото, которые опубликовала политик, напротив Кремля появилась надпись с фамилией украинского режиссера Олега Сенцова.



В Москве навпротив Кремля появилась надпись Sentsov

Заметим, что фамилия Sentsov была написана латиницей и она была составлена из отдельных листов.

Кроме того, на самом мосту активисты зажгли лампадки.



В Москве активисты и депутаты устроили яркую акцию в поддержку Сенцова

Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека pic.twitter.com/ss6OvbKYKX — Юлия Галямина (@galiamina) June 28, 2018