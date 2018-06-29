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22:53, 26 июня
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В Москве напротив Кремля появилась фамилия Сенцова

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В Москве напротив Кремля активисты провели акцию в поддержку Сенцова
В Москве напротив Кремля активисты провели акцию в поддержку Сенцова / Соцсети

В ночь на 29 июня в Москве на Большом Москворецком мосту, который располагается напротив Кремля, группа активистов и муниципальных депутатов Москвы устроила акцию в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в своем Twitter сообщила депутат Тимирязиевского района Юлия Галямина.

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Согласно фото, которые опубликовала политик, напротив Кремля появилась надпись с фамилией украинского режиссера Олега Сенцова.

Сенцов, Росія, Кремль, Москва, полонені
В Москве навпротив Кремля появилась надпись Sentsov

Заметим, что фамилия Sentsov была написана латиницей и она была составлена из отдельных листов.

Кроме того, на самом мосту активисты зажгли лампадки.

Сенцов, Росія, Кремль, Москва, полонені
В Москве активисты и депутаты устроили яркую акцию в поддержку Сенцова 

Напомним, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в целом является удовлетворительным, однако в связи с его голодовкой остаются опасения. 28 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, чтобы посетить Сенцова, однако ее не впустили к политзаключенному.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Москва Обмен пленными Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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