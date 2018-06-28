22:16
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, сегодня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Только 37% россиян знают о голодовке Олега Сенцова: результаты опроса

17 Читати новину українською
Согласно исследованию "Левада-центр" только 37% россиян знают о голодовке украинского политзаключенного
Согласно исследованию "Левада-центр" только 37% россиян знают о голодовке украинского политзаключенного / news4you.com.ua

Согласно исследованию "Левада-центр" только 37% россиян знают о голодовке украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Эти данные опубликованы на сайте аналитического центра.

Читайте также: Стало известно о состоянии Сенцова: информация от российской стороны

Опрос проводили 22-26 июня 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что на вопрос "слышали ли вы о голодовке Олега Сенцова, украинского режиссера, который находится в заключении в России?", лишь 37% россиян ответили утвердительно.

63% соответственно впервые слышали о голодовке Сенцова.

Кроме этого, известно, что 58% респондентов поддерживают идею обмена политзаключенными между Украиной и Россией. Против этого выступают 25% опрошенных, 10% из них – абсолютно против.

Теги: Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
сегодня, 22:00 Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
Андрій Воропаєв 458
Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
сегодня, 21:00 Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
Віталій Дейнега 106
Страшний ренесанс хімічної зброї
сегодня, 20:29 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 50
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сегодня, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 4593
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
сегодня, 18:00 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 271
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук