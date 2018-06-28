Только 37% россиян знают о голодовке Олега Сенцова: результаты опроса

Согласно исследованию "Левада-центр" только 37% россиян знают о голодовке украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Эти данные опубликованы на сайте аналитического центра.

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Опрос проводили 22-26 июня 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на вопрос "слышали ли вы о голодовке Олега Сенцова, украинского режиссера, который находится в заключении в России?", лишь 37% россиян ответили утвердительно.

63% соответственно впервые слышали о голодовке Сенцова.

Кроме этого, известно, что 58% респондентов поддерживают идею обмена политзаключенными между Украиной и Россией. Против этого выступают 25% опрошенных, 10% из них – абсолютно против.