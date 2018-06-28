Лише 37% росіян знають про голодування Олега Сенцова: результати опитування

Згідно з дослідженням російського "Левада-центр" лише 37% росіян знають про голодування українського політв'язня Олега Сенцова.

Ці дані опубліковані на сайті аналітичного центру.

Читайте також: Стало відомо про стан Сенцова: інформація від російської сторони

Опитування проводили 22-26 червня 2018 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення обсягом 1600 осіб у віці від 18 років і старших у 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на запитання "Чи чули ви про голодування Олега Сенцова, українського режисера, який перебуває в ув'язненні в Росії?" лише 37% росіян відповіли ствердно.

63% відповідно вперше чують про голодування Сенцова.

Окрім цього, відомо, що 58% респондентів підтримують ідею обміну політв'язнями між Україною та Росією. Проти цього виступають 25% опитаних, 10% із них – абсолютно проти.