У Москві навпроти Кремля з'явилось прізвище Сенцова
Уночі проти 29 червня у Москві на Великому Москворецькому мосту, що розташовується навпроти Кремля група активістів і муніципальних депутатів Москви влаштувала акцію на підтримку незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Про це у своєму Twitter повідомила депутат Тимірязієвського району Юлія Галяміна.
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Відповідно до фото, які опублікувала політик, навпроти Кремля з’явився напис із прізвищем українського режисера Олега Сенцова.
У Москві навпроти Кремля з'явився напис Sentsov
Зауважимо, що прізвище Sentsov було написано латиницею та його було складено з окремих аркушів.
Крім того, на самому мосту активісти запалили лампадки.
У Москві активісти та депутати влаштували яскраву акцію на підтримку Сенцова
Нагадаємо, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що стан незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова загалом є задовільним, проте у зв'язку з його голодуванням залишаються побоювання. 28 червня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова теж прибула до російської колонії, аби відвідати Сенцова, проте її не впустили до політв’язня.
За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.