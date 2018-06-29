У Москві навпроти Кремля з'явилось прізвище Сенцова

Уночі проти 29 червня у Москві на Великому Москворецькому мосту, що розташовується навпроти Кремля група активістів і муніципальних депутатів Москви влаштувала акцію на підтримку незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це у своєму Twitter повідомила депутат Тимірязієвського району Юлія Галяміна.

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Відповідно до фото, які опублікувала політик, навпроти Кремля з’явився напис із прізвищем українського режисера Олега Сенцова.



У Москві навпроти Кремля з'явився напис Sentsov

Зауважимо, що прізвище Sentsov було написано латиницею та його було складено з окремих аркушів.

Крім того, на самому мосту активісти запалили лампадки.



У Москві активісти та депутати влаштували яскраву акцію на підтримку Сенцова

Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека pic.twitter.com/ss6OvbKYKX — Юлия Галямина (@galiamina) June 28, 2018