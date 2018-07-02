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Олега Сенцова годують невідомою сумішшю, – Денісова

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Український політв'язень Олег Сенцов
Український політв'язень Олег Сенцов / narodna-pravda.ua

Уповноважена Верховною Радою України з прав людини Людмила Денісова заявила, що з 8 червня українського політв'язня Олега Сенцова годують невідомою сумішшю.

Про це повідомив сайт УНІАН.

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Про це вона сказала під час зустрічі керівництва Верховної Ради напередодні 20-го саміту Україна-ЄС з послами країн Євросоюзу в Україні та головою Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі.

У мене є така підозра, і не тільки підозра, а є факт. Я хочу зараз, щоб ви всі побачили цей лист, у якому (Михайло) Федотов, (керівник ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини), там чітко пише, що з 8 червня Олега Сенцова годують якоюсь сумішшю. Ми не знаємо склад цієї суміші, що там саме, які там складові,
– заявила Людмила Денісова.

Вона також зазначила, що надходить дуже суперечлива інформація щодо стану здоров'я Сенцова, який 14 травня оголосив голодування. "Тому я хотіла на власні очі побачити. Консула не пускають і жодного разу не пустили", – наголосила вона. Денісова додала, що українських політв’язнів просто переховують у РФ, і наразі невідомо, що відбувається із Сенцовим.

Нагадаємо, українська омбудсвумен Людмила Денісова висунула новий ультиматум Кремлю: росіян не пустять до їх бранців, поки Денісова не зустрінеться з українськими політв’язнями.

Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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