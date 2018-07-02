Олега Сенцова кормят неизвестной смесью, – Денисова

Уполномоченная Верховной Радой Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что с 8 июня украинского политзаключенного Олега Сенцова кормят неизвестной смесью.

Об этом сообщил сайт УНИАН.

Читайте также: Адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Об этом она сказала во время встречи руководства Верховной Рады накануне 20-го саммита Украина-ЕС с послами стран Евросоюза в Украине и главой Представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли.

У меня есть такое подозрение, и не только подозрение, а факт. Я хочу сейчас, чтобы вы все увидели это письмо, в котором (Михаил) Федотов, (руководитель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека), там четко пишет, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Мы не знаем состав этой смеси, что именно там, какие там составляющие,

– заявила Людмила Денисова.

Она также отметила, что поступает очень противоречивая информация о состоянии здоровья Сенцова, который 14 мая объявил голодовку. "Поэтому я хотела воочию увидеть. Консула не пускают и ни разу не пустили", – подчеркнула она. Денисова добавила, что украинских политзаключенных просто прячут в РФ, и пока неизвестно, что происходит с Сенцовым.

Напомним, украинская омбудсвумен Людмила Денисова выдвинула новый ультиматум Кремлю: россиян не пустят к их пленникам, пока Денисова не встретится с украинскими политзаключенными.