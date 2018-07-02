Українська омбудсвумен Людмила Денісова висунула новий ультиматум Кремлю: росіян не пустять до їх бранців, поки Денісова не зустрінеться з українськими політв’язнями.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Напередодні Людмила Денісова повернулася з Росії, де майже два тижні намагалася добитися дозволу на побачення з Олегом Сенцовим та Романом Сущенком.

Українська омбудсвумен зазначила, що вона не змогла відвідати жодного із 70 політв'язнів, включно з чотирма голодуючими, через саботаж процесу визволення бранців Кремлем. Але вона додала, що користь її двотижневого візиту все одно є.

Ключова мета моєї поїздки полягала в тому, щоб переконати всіх наших політв’язнів, що ми за них боремося. І я думаю, що вона була досягнута. Я впевнена, що наші ув’язнені на території Росії все чують. Ми боремося за них і поборемо,

– сказала Людмила Денісова.

Також Денісова запевнила, що російська омбудсвумен Тетяна Москалькова зможе відвідати російських громадян, які засуджені за теракти та інші злочини на території України, одразу після того, як Денісову допустять до бранців Кремля на території Росії та окупованого Криму.

Уповноважена з прав людини Верховною Радою України Людмила Денісова та заступниця голови парламенту Ірина Геращенко 2 липня зустрінуться з послами ЄС, аби проінформувати їх про недопущення Денісової до бранців українських політв’язнів на території Росії.

Ми донесемо всю інформацію, що стосується заблокованого питання звільнення політв’язнів і заручників і до Верховного комісара, і до Ради Європи з прав людини, і до інших організацій,

– заявила Ірина Геращенко.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила список росіян, яких Україна готова обміняти на своїх політв'язнів у Росії. Зокрема, заради звільнення Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, а також захоплених у полон українців на Донбасі Україна готова передати Росії 23 осіб.