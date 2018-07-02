Геращенко назвала імена 23 росіян, яких готові обміняти на українських бранців: список

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила список росіян, яких Україна готова обміняти на своїх політв'язнів у Росії. Зокрема, заради звільнення Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, а також захоплених у полон українців на Донбасі Україна готова передати Росії 23 осіб.

Про це перша заступниця голови Верховної Ради України заявила на брифінгу, передає УНН.

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Я хочу озвучити прізвища тих громадян РФ, я маю на це відповідний дозвіл компетентних структур, кого ми готові передати Росії задля звільнення українців Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, наших хлопців, які утримуються на окупованому Донбасі. Задля всіх них,

– наголосила Геращенко.

За її словами, Україна готова обміняти на своїх бранців у Росії, Криму та на Донбасі 23 російських громадян, які відбувають покарання за здійснені злочини в Україні.

Список росіян, яких Україна готова обміняти на своїх бранців:

Агєєв Віктор, Баранов Олександр, Бусигін Анатолій, Валіхідіс Олександр, Висоцький В’ячеслав, Гаджієв Руслан, Гратов Валерій, Гречин Владислав, Доронін Олег, Єгоров Сергій, Іванов Валерій, Кемаковський Ігор, Коваліс Ольга, Кусакін Василь, Макаров Владислав, Нефьодов Євген, Одінцов Максим, Сєдін Олексій, Сідоров Денис, Сливка Максим, Черних Павел, Чубарова Лариса та Шаталов Євген.

"Це ті громадяни РФ, які засуджені за підготовку терактів в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні, Тернополі або ж за участь у військових діях на Донбасі, або наразі за їхніми справами ще ведуться судові процеси", – додала віце-спікер ВРУ.