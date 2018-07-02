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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Геращенко назвала имена 23 россиян, которых готовы обменять на украинских пленников: список

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Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила список россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила список россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России / prm.ua

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила список россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России. В частности, ради освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, а также захваченных в плен украинцев на Донбассе Украина готова передать России 23 человек.

Об этом первая заместитель председателя Верховной Рады Украины заявила на брифинге, передает УНН.

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Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ, я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур, кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые содержатся на оккупированном Донбассе. Ради всех них,
– отметила Геращенко.

По ее словам, Украина готова обменять на своих пленников в России, Крыму и на Донбассе 23 российских граждан, отбывающих наказание за совершенные преступления в Украине.

Список россиян, которых Украина готова обменять на своих пленников:

Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковський Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

"Это те граждане РФ, осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или же за участие в военных действиях на Донбассе, или пока по их делам еще ведутся судебные процессы", – добавила вице-спикер ВРУ.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики заложники Ирина Геращенко Верховная Рада Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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