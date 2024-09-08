Представитель Военно-морских сил ВСУ рассказал в эфире "КИЕВ24", что сейчас россияне используют эти ракеты в основном во время комбинированных атак, пишет 24 Канал.

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Что известно об эффективности "Калибров"

Так, в начале полномасштабного вторжения, когда для нас это было чем-то новым, новый этап войны российско-украинской, это было более эффективное оружие,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сейчас Россия использует "Калибры" только во время комбинированных атак, чтобы нагрузить украинскую противовоздушную оборону.

Спикер объяснил, что во время последней такой атаки враги привлекли 4 носителя, то есть 28 ракет. Из них 100% уничтожено.

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Кстати, враг атаковал 28 ракетами "Калибр" с надводных и подводных носителей в Восточной части Черного моря 26 августа.

Воздушные силы ВСУ назвали эту атаку самой массированной. Ведь российские захватчики запустили по Украине 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА.

Наши военные сбили 201 воздушную цель – 102 ракеты и 99 ударных беспилотников. В частности, удалось сбить и "Калибры".