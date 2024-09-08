Речник Військово-морських сил ЗСУ розповів у ефірі "КИЇВ24", що наразі росіяни використовують ці ракети здебільшого під час комбінованих атак, пише 24 Канал.

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Що відомо про ефективність "Калібрів"

Так, на початку повномасштабного вторгнення, коли для нас це було чимось новим, новий етап війни російсько-української, це була більш ефективна зброя,

– заявив Дмитро Плетенчук.

За його словами, наразі Росія використовує "Калібри" тільки під час комбінованих атак, щоб навантажити українську протиповітряну оборону.

Речник пояснив, що під час останньої такої атаки вороги залучили 4 носії, тобто 28 ракет. З них 100% знищено.

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До речі, ворог атакував 28 ракетами "Калібр" з надводних і підводних носіїв у Східній частині Чорного моря 26 серпня.

Повітряні сили ЗСУ назвали цю атаку наймасованішою. Адже російські загарбники запустили по Україні 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА.

Наші військові збили 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних безпілотників. Зокрема, вдалось збити й "Калібри".