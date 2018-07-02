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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Консула впервые за два года впустили к политзаключенному Литвинову: жуткие детали

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Сергей Литвинов
Сергей Литвинов / "Крым.Реалии"

Украинскому консулу в Новосибирске Диане Ивановой удалось посетить политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, который отбывает срок в колонии под Магаданом.

Об этом пишет "Общественное".

Литвинова задержали в 2014-м и приговорили к 8,6 годам колонии за якобы совершение разбоя в отношении россиянина Александра Лысенко.

По словам осведомленного в делах украинских политзаключенных Станислава Огорового, это первый визит украинского консула к политзаключенному за время, когда Литвинов отбывает наказание в Магаданом.

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Он отметил, что Литвинова к тому два года никто не видел, несмотря на попытки консула попасть к нему.

За время пребывания в колонии строгого режима он похудел на 17 килограммов. Литвинов плохо питается и находится в плохих условиях.

Как рассказала консул, политзаключенному не выдали новый летний комплект одежды. Он вынужден носить обычную футболку и брюки черного цвета. При этом администрация колонии считает это нарушением режима и отправляет Литвинова в штрафной изолятор.

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Огоровий отметил, что Литвинов не имеет никакой поддержки с родины, нет посылок.

Думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказания, ведь по закону – это то место, где он был осужден, и он имеет на это право, 
– сказал Огоровий.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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