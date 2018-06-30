Украинского политзаключенного Клиха удерживают в психбольнице в критическом состоянии

Украинский политзаключенный Станислав Клих, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске.

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире телеканала 112.ua.

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"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что он находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. Сотрудники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама. В тюрьме сказали, что его уже там нет", – рассказала Крыса.

С понедельника адвокат посетит Клиха в больнице. Если его там не будет, то будут продолжать поиски в других местах.

Напомним, ранее российский правозащитник Николай Щур заявлял, что украинскому политзаключенному Станиславу Клиху предоставляется надлежащая психологическая помощь в полном объеме.

Кто такой Станислав Клих?

Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и то, что когда-либо вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.