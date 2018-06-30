Українського політв'язня Клиха утримують в психлікарні у критичному стані

Український політв'язень Станіслав Клих, якого незаконно утримують у Російській Федерації, найімовірніше, перебуває в психіатричній лікарні в Магнітогорську

Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур в ефірі телеканалу 112.ua.

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"26 червня у Станіслава був адвокат Роман Качанов, із яким ми обмінюємося інформацією. Він розповів, що він перебуває в дуже поганому стані і свідомість його сплутана. Працівники в'язниці сказали, що його госпіталізують в обласну психіатричну лікарню до Магнітогорська. І наступного дня йому дзвонила мама. У тюрмі сказали, що його вже там немає", – розповіла Щур.

З понеділка адвокат навідає Клиха у лікарні. Якщо його там не буде, то продовжуватимуть пошуки в інших місцях.

Нагадаємо, раніше російський правозахисник Микола Щур заявляв, що українському політв'язню Станіславу Клиху надається належна психологічна допомога у повному обсязі.

Хто такий Станіслав Клих? Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.