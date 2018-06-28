"Підписав якісь папери": з'явилася тривожна інформація про стан здоров'я Клиха

В українського політв'язня Станіслава Клиха суттєво погіршився стан здоров'я, що його навіть із колонії етапували до психіатричної лікарні. За словами матері бранця Кремля, через це з ним також не зумів зустрітися адвокат. Крім того зазначається, що полонений "підписав якісь документи".

Як розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, Станіслав мав розмову зі своєю мамою ще 7 червня: тоді він повідомив про стан свого здоров'я та сказав, що оголошує голодування, передає телеканал "Прямий".

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Сама ж Тамара Клих зауважила, що під час останньої зустрічі з Клихом адвокат помітив значне погіршення його здоров'я.

"На сьогодні я замовила розмову з ним, але вона не відбулася, бо його відправили до психіатричної лікарні. Дзвонила до російського правозахисника Тетяни Щур. Вона мені сказала, що був у нього адвокат, а сам Станіслав перебуває у дуже поганому стані, відтак адвокат не міг з ним навіть поговорити. Каже, думаю, що його відправлять до лікарні, він якісь документи підписав, але які саме, я не знаю. Тому, цілком імовірно, що його відправили до лікарні", – переконує жінка.

Нагадаємо, раніше російський правозахисник Микола Щур заявляв, що українському політв'язню Станіславу Клиху надається належна психологічна допомога у повному обсязі.

Хто такий Станіслав Клих? Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.