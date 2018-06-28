16:27
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Підписав якісь папери": з'явилася тривожна інформація про стан здоров'я Клиха

283 Читать новость на русском
Станіслав Клих
Станіслав Клих / Соцмережі

В українського політв'язня Станіслава Клиха суттєво погіршився стан здоров'я, що його навіть із колонії етапували до психіатричної лікарні. За словами матері бранця Кремля, через це з ним також не зумів зустрітися адвокат. Крім того зазначається, що полонений "підписав якісь документи".

Як розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, Станіслав мав розмову зі своєю мамою ще 7 червня: тоді він повідомив про стан свого здоров'я та сказав, що оголошує голодування, передає телеканал "Прямий".

Читайте також: Клих перебуває у критичному стані, у нього проблеми із нирками та серцем, – Денісова

Сама ж Тамара Клих зауважила, що під час останньої зустрічі з Клихом адвокат помітив значне погіршення його здоров'я.

"На сьогодні я замовила розмову з ним, але вона не відбулася, бо його відправили до психіатричної лікарні. Дзвонила до російського правозахисника Тетяни Щур. Вона мені сказала, що був у нього адвокат, а сам Станіслав перебуває у дуже поганому стані, відтак адвокат не міг з ним навіть поговорити. Каже, думаю, що його відправлять до лікарні, він якісь документи підписав, але які саме, я не знаю. Тому, цілком імовірно, що його відправили до лікарні", – переконує жінка.

Нагадаємо, раніше російський правозахисник Микола Щур заявляв, що українському політв'язню Станіславу Клиху надається належна психологічна допомога у повному обсязі.

Хто такий Станіслав Клих? Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

Теги: Новини України заручники Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук