Консула вперше за два роки впустили до політв’язня Литвинова: моторошні деталі

Українському консулу у Новосибірську Діані Івановій вдалося відвідати політв’язня Кремля Сергія Литвинова, який відбуває термін у колонії під Магаданом.

Про це пише "Громадське".

Литвинова затримали у 2014-му і засудили до 8,6 років колонії за нібито скоєння розбою щодо росіянина Олександра Лисенка.

За словами обізнаного у справах українських політв’язнів Станіслава Огорового, це перший візит українського консула до політв’язня за час, коли Литвинов відбуває покарання під Магаданом.

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Він зазначив, що Литвинова до того два роки ніхто не бачив, попри намагання консула потрапити до політв’язня.

За час перебування в колонії суворого режиму схуд на 17 кілограмів. Він погано харчується та перебуває у поганих умовах.

Як розповіла консул, політв’язню не видали новий літній комплект одягу. Він вимушений носити звичайну футболку та штани чорного кольору. При цьому адміністрація колонії вважає це порушенням режиму та відправляє Литвинова до штрафного ізолятору.

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Огоровий зазначив, що Литвинов не має ніякої підтримки з батьківщини, немає посилок.

Думаю, що він взагалі втратив зв’язок з родиною. Він хоче повернутися в Ростовську область, де він спочатку відбував покаранні, адже по закону – це те місце, де він був засуджений, і він має на це право,

– сказав Огоровий.