16:08
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Людмила Денисова выдвинула новый ультиматум Кремлю

107 Читати новину українською

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова выдвинула новый ультиматум Кремлю: россиян не пустят к их пленникам, пока Денисова не встретится с украинскими политзаключенными.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

Читайте также: Консула впервые за два года впустили к политзаключенному Литвинову: жуткие детали

Накануне Людмила Денисова вернулась из России, где почти две недели пыталась добиться разрешения на свидание с Олегом Сенцовым и Романом Сущенко.

Украинский омбудсвумен отметила, что она не смогла посетить ни одного из 70 политзаключенных, включая четырех голодающих, из-за саботажа процесса освобождения пленников Кремлем. Но она добавила, что польза от ее двухнедельного визита все равно есть.

Ключевая цель моей поездки состояла в том, чтобы убедить всех наших политзаключенных, что мы за них боремся. И я думаю, что она была достигнута. Я уверена, что наши заключенные на территории России все слышат. Мы боремся за них и победим,
– сказала Людмила Денисова.

Также Денисова заверила, что российская омбудсвумен Татьяна Москалькова сможет посетить российских граждан, осужденных за теракты и другие преступления на территории Украины, сразу после того, как Денисову допустят к пленникам Кремля на территории России и оккупированного Крыма.

Уполномоченный по правам человека Верховной Радой Украины Людмила Денисова и заместитель председателя парламента Ирина Геращенко 2 июля встретятся с послами ЕС, чтобы проинформировать их о недопущении Денисовой к пленникам украинских политзаключенных на территории России.

Мы донесем всю информацию, касающуюся заблокированного вопроса освобождения политзаключенных и заложников и к Верховному комиссару, и в Совет Европы по правам человека, и в другие организации,
– заявила Ирина Геращенко.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила список россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России. В частности, ради освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, а также захваченных в плен украинцев на Донбассе Украина готова передать России 23 человек.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
сегодня, 16:00 Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
Єгор Соболєв 11
Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
сегодня, 15:01 Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
Олександр Палій 484
Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
сегодня, 12:01 Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
Злой Одессит 2062
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сегодня, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 1118
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 июля, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1859
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук