Украинская омбудсвумен Людмила Денисова выдвинула новый ультиматум Кремлю: россиян не пустят к их пленникам, пока Денисова не встретится с украинскими политзаключенными.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Накануне Людмила Денисова вернулась из России, где почти две недели пыталась добиться разрешения на свидание с Олегом Сенцовым и Романом Сущенко.



Украинский омбудсвумен отметила, что она не смогла посетить ни одного из 70 политзаключенных, включая четырех голодающих, из-за саботажа процесса освобождения пленников Кремлем. Но она добавила, что польза от ее двухнедельного визита все равно есть.

Ключевая цель моей поездки состояла в том, чтобы убедить всех наших политзаключенных, что мы за них боремся. И я думаю, что она была достигнута. Я уверена, что наши заключенные на территории России все слышат. Мы боремся за них и победим,

– сказала Людмила Денисова.

Также Денисова заверила, что российская омбудсвумен Татьяна Москалькова сможет посетить российских граждан, осужденных за теракты и другие преступления на территории Украины, сразу после того, как Денисову допустят к пленникам Кремля на территории России и оккупированного Крыма.



Уполномоченный по правам человека Верховной Радой Украины Людмила Денисова и заместитель председателя парламента Ирина Геращенко 2 июля встретятся с послами ЕС, чтобы проинформировать их о недопущении Денисовой к пленникам украинских политзаключенных на территории России.

Мы донесем всю информацию, касающуюся заблокированного вопроса освобождения политзаключенных и заложников и к Верховному комиссару, и в Совет Европы по правам человека, и в другие организации,

– заявила Ирина Геращенко.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила список россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России. В частности, ради освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, а также захваченных в плен украинцев на Донбассе Украина готова передать России 23 человек.