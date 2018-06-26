"Ідемо до кінця!": що треба зробити для звільнення Сенцова

26 червня в столиці на конференції ОБСЄ провели захід на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який 45-й день голодує в російській тюрмі, та всіх бранців Кремля.

На ньому показали фрагменти документальних фільмів про Сенцова, виокремили здобутки глобальної кампанії по визволенню українських політв'язнів та окреслили вектори діяльності, яка мусить призвести до того, аби українці опинилися на волі.

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Кінорежисер Анна Пилипчук та правозахисниця Марія Томак

Так, проведена 9 червня на Майдані Незалежності акція "Вголос" – читка автобіографічних оповідань Сенцова українськими знаменитостями – викликала резонанс серед ліберальних російських ЗМІ. Ті, нібито, врешті-решт зацікавились долею 22-х затриманих в Україні росіян. Це прискорило візит російської омбудсвумен Москалькової, наголосила правозахисниця Марія Томак.

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На конференції уперше презентували відео, у якому голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, український актор В'ячеслав Довженко і режисер фільму "Поводир" Олесь Санін зачитали автобіографічне оповідання Олега. Після його перегляду ув'язнений режисер став ближчим, адже йшлося про те, хто він такий, де жив, з ким дружив, і як дорослішав…

Так стартував новий флешмоб. Організатори закликали доєднуватись: записувати короткі відео з прочитанням творів Сенцова й викладати в мережу.

Мене дуже часто питають, як допомогти Олегу… Маю відповідь. Беріть участь у флешмобі, аби не дати увазі навколо політв'язнів остигати!

– сказала Томак.

Дивує, але Олегу Сенцову можна надсилати листи електронною поштою через ресурс "ФСИН-письмо".



Акторка Римма Зюбіна закликає писати листи Олегу Сенцову

"Лист може написати кожен з вас. Проплачуєте, а далі отримуєте повідомлення, чи дійшов лист, чи його не пропустили через цензуру. Я пишу спочатку від себе, а потім перечитую, ніби я представник КДБ. І вам раджу. Давайте говорити, не мовчати", – сказала акторка Римма Зюбіна.

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Окрім того, на конференції згадали про всіх українців, ув'язнених за політичними мотивами в Росії й на окупованому півострові. За словами правозахисниці, щонайменше 71 людина перебуває в російських буцегарнях.

У Криму сидить щонайменше 39, а в Росії – 32 українців. Росія не завершила до ЧС- 2018 гучні справи українських політв'язнів, хоч ми й наївно сподівались. У Ростові-на-Дону перебувають за гратами 10 кримських татар, по шести з них триває судовий процес, по чотирьох ще не почався. Кілька днів тому туди привезли Павла Гриба, якого кричуще викрали з території Білорусі. Треба продовжувати тиснути на Росію,

– сказала Томак.



На прес-конференції були присутні європейські лідери

Вона додала, що динаміка по політв'язнях є сумною. Так, минулого року звільнили лише двох бранців, натомість Росія ув'язнила 17-х українців за сфабрикованими справами.

Колега Сенцова, кінорежисер Анна Пилипчук наголосила, що українські ЗМІ вирізняються активною інфопідтримкою заходів, спрямованих на звільнення Сенцова та інших бранців. Однак, самі не ініціюють акцій на підтримку свого колеги – журналіста Романа Сущенка, якого російська феміда засудила до 12 років суворого режиму за надуманою справою.

"Чому ви журналісти, так, як ми кіношники, не гуртуєтесь і не виступаєте, на підтримку свого колеги? Якщо кожна людина почне проводити компанії по кожному заручнику, який їй ближче, небайдужих стане більше, а розголос не стихатиме", – вважає Пилипчук.



На заході зібрали близько 10 тисяч гривень для родини Сенцова

Відтак завтра активісти планують йти під стіни Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби бодай вплинути на отримання достовірної інформації про стан бранців.

Завтра ми передамо звернення від МОЗ України до МКЧХ, щоб у подальшому довідатися фахову думку про стан Сенцова. Інформація, яку ми маємо, вкрай тривожна. Його нещодавно відвідував адвокат, але він не є медиком. Треба добитись достовірних даних,

– повідомили активісти.

Організатори також закликали звертатись до європейських лідерів, щоб ті на майбутніх міжнародних форумах, самітах ЄС і НАТО, у рамках яких можлива зустріч з Путіним і Трампом, натисли на Путіна й сприяли звільненню Сенцова.

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Наостанок показали уривки з документального фільму Аскольда Курова "Процес" про суть сфабрикованої справи над політв'язнем.



Кадр з документального фільму Курова "Процес"

Іноземних лідерів, які були присутні на конференції, закликали влаштовувати покази стрічки у своїх країнах.

Останнє слово Сенцова на російському суді. Українець закликає росіян не боятися і не ростити нове покоління рабів.

Стало відомо, що європейська кіноакадемія оголосила збір коштів на підтримку Олега Сенцова та його родини. На сьогоднішній конференції зібрали близько 10 тисяч гривень.