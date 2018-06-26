"Идем до конца!": Что нужно сделать для освобождения Сенцова

26 июня в столице на конференции ОБСЕ провели мероприятие в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который 45-й день голодает в российской тюрьме, и всех пленников Кремля.

На нем показали фрагменты документальных фильмов про Сенцова, выделили достижения глобальной кампании по освобождению украинских политзаключенных и очертили векторы деятельности, которая должна привести к тому, чтобы украинцы оказались на свободе.

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Кинорежиссер Анна Пилипчук и правозащитница Мария Томак

Так, проведенная 9 июня на Майдане Независимости акция "Вслух" – начитка автобиографических рассказов Сенцова украинскими знаменитостями – вызвала резонанс среди либеральных российских СМИ. Те, якобы, в конце концов заинтересовались судьбой 22-х задержанных в Украине россиян. Это ускорило визит российской омбудсвумен Москальковой, подчеркнула правозащитница Мария Томак.

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На конференции впервые представили видео, в котором председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, украинский актер Вячеслав Довженко и режиссер фильма "Поводырь" Олесь Санин зачитали автобиографическое повествование Олега. После просмотра заключенный режиссер стал ближе, ведь речь шла о том, кто он такой, где жил, с кем дружил, и как взрослел ...

Так стартовал новый флешмоб. Организаторы призвали присоединяться: записывать короткие видео с прочтением произведений Сенцова и выкладывать в сеть.

Меня очень часто спрашивают, как помочь Олегу ... У меня ответ. Участвуйте в флешмобе, чтобы не дать вниманию вокруг политзаключенных остывать!

– сказала Томак.

Удивляет, но Олегу Сенцов можно отправлять письма по электронной почте через ресурс "ФСИН-письмо".

Актриса Римма Зюбина призывает писать письма Олегу Сенцову

"Письмо может написать каждый из вас. Проплачиваете, а дальше получаете сообщение, дошло ли письмо, или его не пропустили из-за цензуры. Я пишу сначала от себя, а потом перечитываю, что я как-бы представитель КГБ. И вам советую. Давайте говорить, не молчать", – сказала актриса Римма Зюбина.

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Кроме того, на конференции вспомнили о всех украинцах, заключенных по политическим мотивам в России и на оккупированном полуострове. По словам правозащитницы, по меньшей мере 71 человек находится в российских тюрьмах.

В Крыму сидит по меньшей мере 39, а в России – 32 украинца. Россия не завершила до ЧМ 2018 громкие дела украинских политзаключенных, хоть мы и наивно надеялись. В Ростове-на-Дону находятся за решеткой 10 крымских татар, по шести из них длится судебный процесс, по четырем еще не начался. Несколько дней назад туда привезли Павла Гриба, которого вопиющее похитили с территории Беларуси. Надо продолжать давить на Россию,

– сказала Томак.

На пресс-конференции присутствовали европейские лидеры

Она добавила, что динамика по политзаключенным является печальной. Так, в прошлом году освободили только двоих пленников, зато Россия заключила 17-х украинцев по сфабрикованным делам.

Коллега Сенцова, кинорежиссер Анна Пилипчук отметила, что украинские СМИ отличаются активной инфоподдержкой мероприятий, направленных на освобождение Сенцова и других пленников. Однако, сами не инициируют акций в поддержку своего коллеги – журналиста Романа Сущенко, которого российская фемида приговорила к 12 годам строгого режима по надуманному делу.

"Почему вы журналисты, так, как мы киношники, а не гуртуетесь и не выступаете в поддержку своего коллеги? Если каждый человек начнет проводить компании по каждому заложнику, который ему ближе, неравнодушных станет больше, а огласка не будет стихать", – считает Пилипчук.

На мероприятии собрали около 10 000 гривен для семьи Сенцова

Поэтому завтра активисты планируют идти под стены Международного комитета Красного Креста, чтобы хотя бы повлиять на получение достоверной информации о состоянии пленников.

Завтра мы передадим обращение от Минздрава Украины в МККК, чтобы в дальнейшем узнать профессиональное мнение о состоянии Сенцова. Информация, которую мы имеем, крайне тревожная. Его недавно посещал адвокат, но он не является медиком. Надо добиться достоверных данных,

– сообщили активисты.

Организаторы также призвали обращаться к европейским лидерам, чтобы те на предстоящих международных форумах, саммитах ЕС и НАТО, в рамках которых возможна встреча с Путиным и Трампом, нажали на Путина и способствовали освобождению Сенцова.

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Напоследок показали отрывки из документального фильма Аскольда Курова "Процесс" о сути сфабрикованного дела над политзаключенным.

Кадр из документального фильма Курова "Процесс"

Иностранных лидеров, которые присутствовали на конференции, призвали устраивать показы ленты в своих странах.

Последнее слово Сенцова на российском суде. Украинец призывает россиян не бояться и не растить новое поколение рабов.

Стало известно, что европейская киноакадемия объявила сбор средств в поддержку Олега Сенцова и его семьи. На сегодняшней конференции собрали около 10 000 гривен.