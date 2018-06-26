В России ответили, когда Денисова сможет просить о встрече с политзаключенным Сущенко

В России заявили, что украинская омбудсвумен Людмила Денисова сможет попросить Мосгорсуд о разрешении на встречу с осужденным украинским журналистом Романом Сущенко только после того, как приговор вступит в силу.

Об этом изданию Интерфакс-Украина сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

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"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, о которой идет речь в обращении Денисовой, разрешение на встречу может предоставляться только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", – сказала Солопова.

Она добавила, что предоставление такого разрешения Людмиле Денисовой "может решаться только на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко в законную силу".

Сейчас приговор обжалован как самим Романом Сущенко, так и его защитником, и в законную силу не вступил.

Напомним, 26 июня украинская омбудсвумен Людмила Денисова не получила разрешение суда на посещение в российской тюрьме Романа Сущенко. Однако ранее президент РФ Владимир Путин предоставил ей, как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, содержащимся на территории Российской Федерации и на временно оккупированном Крыму.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

В России его судили по так называемому делу о шпионаже.

К слову, главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского могут обменять на украинского журналиста, политзаключенного в России Романа Сущенко. Такое убеждение высказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.