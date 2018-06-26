У Росії відповіли, коли Денісова зможе просити про зустріч із політв'язнем Сущенком

У Росії заявили, що українська омбудсвумен Людмила Денісова зможе попросити Мосміськсуд про дозвіл на зустріч із засудженим українським журналістом Романом Сущенком тільки після того, як вирок набуде чинності.

Про це виданню Інтерфакс-Україна повідомила прес-секретар Мосміськсуду Уляна Солопова.

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"Виходячи з положень Консульської конвенції між РФ і Україною від 1993 року, про яку йдеться в зверненні Денісової, дозвіл на зустріч може надаватися тільки консульським співробітникам, ким уповноважена Верховної Ради з прав людини не є", – сказала Солопова.

Вона додала, що надання такого дозволу Людмилі Денісовій "може вирішуватися тільки на загальних підставах, виходячи з положень Кримінально-процесуального кодексу, після набрання вироку в відношенні Сущенка законної сили".

Наразі вирок оскаржений як самим Романом Сущенком, так і його захисником, і законної сили не набрав.

Нагадаємо, 26 червня українська омбудсвумен Людмила Денісова не отримала дозвіл суду на відвідання у російській в'язниці Романа Сущенка. Проте раніше президент РФ Володимир Путін надав їй, як Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, повні гарантії на безперешкодний доступ до всіх українських політв‘язнів, які утримуються на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму.

У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.

До слова, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка. Таке переконання висловив адвокат Вишинського Андрій Доманський.