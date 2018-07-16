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Белый дом опубликовал график Дональда Трампа в день встречи с Путиным

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Опубликован график Трампа на 16 июля, в день встречи с Путиным
Опубликован график Трампа на 16 июля, в день встречи с Путиным

Белый Дом опубликовал официальный график президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на понедельник, 16 июля, в день его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

График опубликован на сайте White House Dossier.

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Согласно графику, Трамп намерен начать официальную часть визита в Хельсинки со встречи с президентом Финляндии Саули Нийнисте в 9:40.

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в формате тет-а-тет запланированы на 13:20 в Президентском дворце в Хельсинки.

В 14:50 начнутся переговоры в расширенном формате американской и российской делегаций. Обсуждение продолжится и во время рабочего обеда.

В 16:50 Трамп и Путин проведут совместную пресс-конференцию.

Вечером американский президент вылетит из Хельсинки в Вашингтон.

 

Теги: Новости России Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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