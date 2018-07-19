Трамп пригласил Путина в США, – Белый дом
Президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. Вполне вероятно, что визит хозяина Кремля состоится осенью 2018 года.
В частности, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter.
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По ее словам, переговоры об этом продолжаются.
"Президент Трамп попросил Джона Болтона (Советника по вопросам национальной безопасности президента США – 24 канал) пригласить президента Путина в Вашингтон осенью", – отметила она.
Напомним, последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп в последний раз встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
Источник: 24 канал
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