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Путин хочет объявить о референдуме в ОРДЛО уже в сентябре, – политолог

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Путин хочет, чтобы жители ОРДЛО проголосовали за пророссийского кандидата
Путин хочет, чтобы жители ОРДЛО проголосовали за пророссийского кандидата / 24 канал

Путин не оставляет надежды и попытки вернуть Украине Донбасс на условиях федерализации. Но для него важно сделать это до президентских выборов в Украине 2019 года.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Более подробно о "референдуме" на Донбассе в материале: Ловля на живца: как Путин подкупает Трампа референдумом на Донбассе

По словам эксперта, Путин хотел бы объявить о референдуме в ОРДЛО в сентябре, чтобы уже в 2019 году вместе с выборами президента провести референдум на оккупированных территориях.

Путин хотел бы провести в ОРДЛО референдум вроде: готовы ли вы поддержать возвращение в Украину, и за какого президента вы бы проголосовали? Потому что это около четырех миллионов голосов, которые пойдут пророссийскому кандидату. А это может составить 20%,
– считает Николай Давидюк.

По мнению специалиста, Путин разрабатывает комбинации, чтобы выгодно манипулировать населением на оккупированных территориях.

"Жители оккупированного Донбасса – инструмент военных, политических и геополитических амбиций Путина. Им надо открыть глаза и увидеть, что так называемая любовь к России привела к обстрелам, отстаивание русского языка – к тому, что их убивали российские солдаты, экономику разрушили. Обещанных российских пенсий нет. Их съели цены. И чем быстрее они поймут, тем быстрее там будет мир и спокойствие", – отметил Давидюк.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе.

Как известно, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин "Референдум" на Донбассе
Источник: 24 канал
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