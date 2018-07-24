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Путін хоче оголосити про референдум в ОРДЛО вже у вересні, – політолог

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Путін хоче, щоб мешканці ОРДЛО проголосували за проросійського кандидата
Путін хоче, щоб мешканці ОРДЛО проголосували за проросійського кандидата / 24 канал

Путін не полишає надії і спроби повернути Україні Донбас на умовах федералізації. Але для нього важливо зробити це до президентських виборів в Україні 2019 року.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Більш детально про "референдум" на Донбасі в матеріалі: Ловля на живця: як Путін підкуповує Трампа референдумом на Донбасі

За словами експерта, Путін хотів би оголосити про референдум в ОРДЛО у вересні, щоб уже в 2019 році разом з виборами президента провести і референдум на окупованих територіях.

Путін хотів би провести в ОРДЛО референдум на зразок: чи готові ви підтримати повернення в Україну, і за якого президента ви б проголосували? Тому що це близько чотирьох мільйонів голосів, які підуть проросійському кандидату. А це може скласти 20%,
– вважає Микола Давидюк.

На думку фахівця, Путін розробляє комбінації, щоб вигідно зманіпулювати населенням на окупованих територіях.

"Жителі окупованого Донбасу – інструмент військових, політичних і геополітичних амбіцій Путіна. Їм треба відкрити очі і побачити, що так звана любов до Росії призвела до обстрілів, відстоювання російської мови – до того, що їх вбивали російські солдати, економіку зруйнували. Обіцяних російських пенсій немає. Їх з’їли ціни. І чим швидше вони зрозуміють, тим швидше там буде мир і спокій", – наголосив Давидюк.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі.

Як відомо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на сході України референдуму про незалежність.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини України Володимир Путін "Референдум" на Донбасі
Джерело: 24 канал
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