Путін вперше прокоментував ідею референдуму на Донбасі

Президент Російської Федерація Володимир Путін заявив, що ідея проведення референдуму на території Донбасу вимагає додаткового опрацювання.

Про це глава Кремля сказав під час прес-конференції за підсумками саміту БРІКС у південноафриканському Йоганнесбурзі, пише "Українська правда".

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Зокрема, на питання журналіста, що він думає про перспективи проведення такого голосування на українському Донбасі, російський президент відповів, що не бажає поки давати якісь коментарі.

Я поки утримаюся від коментарів. Це дуже тонка, чутлива сфера, яка потребує додаткового вивчення і опрацювання,

– сказав Путін.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.



Згодом, видання Bloomberg повідомив, що глава Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на сході України референдуму про незалежність.