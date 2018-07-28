Путін готується до наступу на Україну: генерал назвав дату

Те, що російські окупаційні війська стягують військову техніку до лінії розмежування сторін на території Донбасу означає, що президент РФ Володимир Путін готує нові провокації проти України.

Таку думку висловив екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко, передає "Апостроф".

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"Вони готуються до 24 серпня. Путін же любить організовувати всілякі події, наприклад, провести у себе Олімпійські ігри, чемпіонат світу, а також зіпсувати свято сусіда. Крім того, у нього поки що не складається ніяких чітких позиції по Україні. По Криму відомо, що американці підтвердили (декларація про невизнання Криму російським, – "24"), а на Сході Путін хоче щось змінити, запропонувавши референдум, якого немає у Мінських угодах", – зазначив генерал.

За його словами, Путін шукає шляхи, як змінити теперішній стан окупованих територій, адже Росія несе величезні фінансові та економічні втрати.

Також, генерал нагадав, що щорічно росіяни проводять навчання і кожен раз задіюють великі угруповання військ, близькі до того, щоб почати широкомасштабну операцію.

Він підкреслив, що Україна має бути готовою, аби ціна початку нових масштабних дій була неприйнятною для Росії.

Це головне, що зупиняє агресора. Я не кажу, що Путін почне наступ, але він формує нові угруповання, піднімаючи до необхідного рівня військовий потенціал РФ. І якщо не він не досягне своїх цілей політичним або дипломатичним способами, то піде на військовий крок. І одним з варіантів є удар на День незалежності України, бо він хоче зіпсувати ворогу проведення святкових заходів,

– наголосив Романенко.

Водночас він додав, що російський президент після негативних відгуків про ймовірний референдум на Донбасі тепер детально аналізує ситуацію.

"Чи можливе загострення до осені? Бої місцевого значення, звісно, будуть, але для чогось більшого поки підстав немає. Що ж змусить Путіна піти на нову повномасштабну війну? Сприйняття того, що чим далі, тим гірша ситуація для них з Україною. І якщо Путін побачить, що всередині країни буде якесь послаблення, то він обов’язково захоче це використати. В такому разі він спробує захопити південні регіони нашої країни, в яких, як він думає, чекають "Новоросію", – підсумував генерал.