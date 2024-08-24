Около 1:12 жителей региона предупредили о якобы небезопасности атаку беспилотниками. Через 2 часа губернатор сделал первые заявления о последствиях, пишет 24 Канал.

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Что говорят российские власти

Первоначально Александр Гусев утверждал, что после падения обломков в одном из муниципалитетов загорелась трава. Но впоследствии признал, что вспыхнул пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. При этом он подчеркнул, что гражданские здания – не повреждены.

В сети утверждают, что горит и детонирует склад боеприпасов. Местные жители активно делятся кадрами, на которых видно пламя и дым.



Небо в Острогожском районе после атаки / Фото из соцсетей