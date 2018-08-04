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С сентября для Украины наступит самый опасный период в истории, – Тука

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Тука анонсировал наступление осенью тяжелых времен для Украины
Тука анонсировал наступление осенью тяжелых времен для Украины / Фото из свободных источников

Поскольку у президента России Владимира Путина "развязаны руки", и он активно будет действовать в своих интересах, с сентября 2018 года Украина должна пережить "трудный период в современной истории". После завершения Чемпионата мира по футболу хозяин Кремля сможет вернутся к открыто агрессивной политике.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает "Апостроф".

"С другой стороны, рост популистских настроений в Европейском Союзе, а ни для кого не является секретом, что популистские партии, как правило, крайне левые или крайне правые, сотрудничают с Российской Федерацией. То есть можно утверждать, что прорастают пророссийские настроения в Европе , – добавил заместитель министра.

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Он также выразил убеждение, что сыграет на руку Путину "опасный турбулентный период" – избирательные гонки в Украине.

На фоне всех этих факторов мы сделали вывод, что примерно с сентября для Украины наступит самый опасный период в нашей истории. У нас нет никаких сомнений, что Россия активно будет действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабости для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране,
– подчеркнул Тука.

К слову, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия может начать военные действия против Украины, если ей не удастся реализовать попытки внутренне дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Выборы Президента 2019 Георгий Тука Владимир Путин Украина – Россия Новости политики
Источник: 24 Канал
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