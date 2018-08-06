Не буде з Росії ніякої адекватної країни, – Бабченко

Навіть усі благі наміри російська влада перетворює на невиправдані людські жертви і грубі порушення законів. Саме тому на нинішню Росію чекає повна ізоляція від світу, і їй ніколи не вдасться стати нормальною цивілізованою країною.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив російський журналіст Аркадій Бабченко.

Він зізнався, що 10 років тому сподівався на те, що Росія ще може стати гідним членом світової спільноти, тому лояльно ставився до приватних військових компаній (ПВК). Журналіст гадав, що ПВК можуть стати цілком легальним джерелом доходів до державного бюджету РФ і методом заробітку для професійних бійців.

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"На одному супроводі суден уздовж берегів Сомалі могли б бюджет Тверської області робити. Як це робиться у цивілізованому світі. У вас х*інова хмара дебілоїдів у беретах на 2 серпня (День ВДВ, – ред.) не знають, куди свою голову подіти, пляшки об неї розбивають і азербайджанців на ринках вбивають – дайте їм суворі законодавчі рамки, чітке регулювання, нагляд, можливість працювати за своєю спеціальністю – і в дорогу. Одразу і злочинність впаде", – розповів про свої тодішні переконання Бабченко.

У вас же гігантський ресурс молодих гопників, які не знають, куди силу свою молодецьку докласти. Китай і Штати в Африку заходять тільки в путь, французький легіон з Малі не вилазить, а ви знову все профукуєте,

– додав журналіст.

Проте змінити свій погляд на ПВК Бабченка змусив подальший досвід застосування Росією таких структур на Донбасі, в Сирії та в інших гарячих точках світу. Журналіст зазначив, що РФ вирішила використовувати цей інструмент лише для своїх окупаційних цілей для тисяч вбивств усіх, хто не хоче підкорятися Кремлю. Бабченко переконаний, що саме цей факт вказує на безперспективність трансформації російського суспільства і держави в цілому.

Зараз сидиш, читаєш, дивишся, на що вони це все перетворили, і думаєш – ні, на х*р, тільки дустом. Не буде там ніякої адекватної країни. За що не візьмуться – тільки волосся дибки від жаху, що у них виходить. Якщо ПВК, то – "Вагнер", якщо економічний розвиток, то – вбивства, злочини, захоплення, диктатори, "мільчакови", буряти, трупи, трупи, трупи... На х*ін. Рів. І дустом,

– резюмував російський журналіст.

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