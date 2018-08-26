Близько півмільйона осіб: Бабченко оприлюднив деталі потужної операції Кремля проти України

Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко переконує, нещодавно Росія завдала потужного удару проти України. За його словами, внаслідок цього постраждали близько півмільйона осіб.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Сумарна аудиторія проукраїнських блогерів, забанених лише та виключно за те, що вони писали про Україну – 452 тисячі читачів. Не у кожної великої газети є такі тиражі – близько півмільйона. Наприклад, тираж "Нової Газети" коливається у районі двохсот тисяч. Тобто, ольгінські (Ольгіно – район Санкт-Петербурга, де, за інформацією ЗМІ, розміщувалася "Фабрика кремлівських тролів" – 24 канал) закрили дві "Нових газети", які писали тільки та виключно про злочини Росії проти України. Одна з найпотужніших операцій. Давно такого не було", – підкреслює він.

На переконання Бабченка, Україна сильно недооцінює цей аспект гібридної війни.

Я б уже всюди кричав про це. Росія запроваджує цензуру в Україні. З якої радості? А це, безумовно, успіх російської цензури із затикання ротів і впливу на громадську думку перед виборами. Очевидно, що на цьому вони не зупиняться. Розбанили тільки мене одного, а всі інші, як і раніше, перебувають у бані. А якщо людині буде створено погану історію банів, то робот буде закривати його аккаунт майже автоматично. І ось у вас вибито журналістів, здатних впливати на аудиторію у півмільйона осіб,

– пояснив представник ЗМІ.

У зв’язку з вищевикладеним він порадив Україні звернути увагу на кібератаку, що зараз проти неї ведеться.

Нагадаємо, наприкінці червня у кіберполіції сповістили, що з початку 2018 року було виявлено масове поширення різноманітними шляхами вірусів, призначених для того, щоб вразити Україну. За словами українських правоохоронців, таким чином російські хакери заражають українські компанії шкідливими програмами, щоб створити так звані "backdoors" для масштабного удару.