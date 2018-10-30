Клінтон прокоментувала можливість повторно балотуватися у президенти США

Колишня державний секретар і кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що готова допустити можливість висунення своєї кандидатури на пост президента у 2020 році.

Про це повідомляє видання Recode.

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Зазначається, що відповідаючи на питання про вибори 2020 року, Клінтон заявила, що не планує свою участь. Тим не менше, вона повідомила, що не готова міркувати про це до проміжних виборів до Конгресу 2018 року.

"Ну, я хотіла б бути президентом. І сподіваюся, що у січні 2021 року в Овальному кабінеті буде представник Демократичної партії. У нас буде багато роботи. Але я не готова говорити про своє висунення в президенти у 2020 році до проміжних виборів до Конгресу в цього року. Я впевнена, що зроблю все, щоб в 2021 році в Білому домі був президент від Демократичної партії", – заявила Клінтон.

На виборах у листопаді 2016 року Дональд Трамп переміг Хілларі Клінтон, незважаючи на те, що соціологи і ЗМІ пророкували перемогу екс-держсекретаря. Після цього Трампа звинуватили в зв'язках з Москвою. Розслідування цієї справи триває вже більше року, але ніяких доказів досі не виявлено. У Кремлі звинувачення повністю заперечують.

Нагадаємо, що наприкінці серпня хакери китайської державної компанії, яка легально діяла у Вашингтоні, зламали персональний поштовий сервер Гілларі Клінтон. Кіберзлочинці за допомогою спеціального коду в режимі реального часу отримували копії практично всього електронного листування екс-кандидата у президенти США.