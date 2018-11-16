У Держдепі вказали на важливе геополітичне значення України
У Державному департаменті США переконані, що центр геополітичної боротьби за майбутнє усієї Європи розташований саме в Україні.
Таку заяву зробив у Вашингтоні помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл.
Читайте також: "Америка такого ще не бачила": Трамп розкритикував розслідування щодо втручання Росії у вибори
Він запевнив, що США продовжать підтримувати Україну у прагненні побудувати власне вільне майбутнє, пише "Укрінформ".
Мітчелл наголосив, що у протистоянні російській агресії Україна є центром геополітичної боротьби за майбутнє цілої Європи.
Україна є центром геополітичної боротьби за майбутнє Європи,
– сказав представник Держдепу під час виступу на Форумі з нагоди 85-ї річниці пам'яті жертв Голодомору.
Він також запевнив, що США "стоять разом з українцями у їхній боротьбі за власне майбутнє, вільне від васальної залежності та від корупції".
Український уряд у Держдепі закликали відповідати за свої дії перед власним народом.
За словами Мітчелла, головним орієнтиром української політики США й надалі залишатиметься підтримка України, її суверенітету, самовизначення і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.