У Держдепі вказали на важливе геополітичне значення України

У Державному департаменті США переконані, що центр геополітичної боротьби за майбутнє усієї Європи розташований саме в Україні.

Таку заяву зробив у Вашингтоні помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл.

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Він запевнив, що США продовжать підтримувати Україну у прагненні побудувати власне вільне майбутнє, пише "Укрінформ".

Мітчелл наголосив, що у протистоянні російській агресії Україна є центром геополітичної боротьби за майбутнє цілої Європи.

Україна є центром геополітичної боротьби за майбутнє Європи,

– сказав представник Держдепу під час виступу на Форумі з нагоди 85-ї річниці пам'яті жертв Голодомору.

Він також запевнив, що США "стоять разом з українцями у їхній боротьбі за власне майбутнє, вільне від васальної залежності та від корупції".

Український уряд у Держдепі закликали відповідати за свої дії перед власним народом.

За словами Мітчелла, головним орієнтиром української політики США й надалі залишатиметься підтримка України, її суверенітету, самовизначення і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.