Украинские военные дали жесткий отпор оккупантам на Донбассе: есть жертвы

19 ноября российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов, трое бойцов ВСУ были ранены. В то же время, им удалось ликвидировать троих и ранить шестерых пророссийских боевиков.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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"За прошедшие сутки, 19 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась вполне контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск,в том числе – 9 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты обстреляли позиции украинских бойцов в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Травневое, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Пророссийские боевики вели прицельный огонь по военным ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов.

В ходе боевых действий трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены, а еще шесть оккупантов получили ранения,

– добавили в штабе.

В то же время, с начала текущих суток, 20 ноября, российские оккупанты огневой активности не проявляли.