08:35
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Украинские военные дали жесткий отпор оккупантам на Донбассе: есть жертвы

      206 Читати новину українською
      Украинские бойцы ликвидировали трех пророссийских боевиков на Донбассе
      Украинские бойцы ликвидировали трех пророссийских боевиков на Донбассе / Фото из открытых источников

      19 ноября российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов, трое бойцов ВСУ были ранены. В то же время, им удалось ликвидировать троих и ранить шестерых пророссийских боевиков.

      Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

      Читайте также: Выбитые окна и пустые помещения: житель Горловки показал фото разрушенных автосалонов

      "За прошедшие сутки, 19 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась вполне контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск,в том числе – 9 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

      В частности, оккупанты обстреляли позиции украинских бойцов в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Травневое, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

      Пророссийские боевики вели прицельный огонь по военным ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов.

      В ходе боевых действий трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены, а еще шесть оккупантов получили ранения,
      – добавили в штабе.

      В то же время, с начала текущих суток, 20 ноября, российские оккупанты огневой активности не проявляли.

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      сегодня , 08:00 Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      Вікторія Войціцька 32
      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      19 ноября , 22:01 Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      Олексій Чибісов 2073
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      19 ноября , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      19 ноября , 21:09 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      726
      Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      19 ноября , 21:00 Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      Іван Яковина 220
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
       11 октября 2017 , 11:58
      Итоги АТО за 16 февраля. Обстрелянное перемирие
       17 февраля 2015 , 00:05
      У "Газпрома" за долги перед Украиной могут и "Северный поток" забрать, – эксперт
       29 марта , 07:01
      Toyota инвестировала в разработку беспилотников Uber $500 миллионов
       28 августа , 14:30
      Порошенко лично нарушает ПДД: Видео
       9 октября , 12:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук