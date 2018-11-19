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      Выбитые окна и пустые помещения: житель Горловки показал фото разрушенных автосалонов

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      Житель временно неподконтрольной Украине Горловки, что в Донецке, опубликовал в соцсети фотографии района Горловского машиностроительного завода.

      Михаил посетил остатки двух автосалонов в Горловке.

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      Первый из салонов – "Лада". До сих пор стоит, однако там выбиты окна, снесен забор, заперты ворота, заросли сорняков.

      Автосалон
      Автосалон "Лада" в Горловке

      "Вторая локация – "Автотехцентр". Если бы не вывеска, то ничего общего с авто и техникой вообще. Здесь окон нет, вход свободный, но желающих нет ... Все, что представляло хоть какую-то ценность, оторвали, отбили и забрали, – рассказал Михаил.

      Салон
      Салон "Автотехцентр" в Горловке

      Далее – Горловский машиностроительный завод (ГМЗ). Некоторые горожане говорят, что завод вот-вот должны запустить, что проведут инвентаризацию и т.д. Другие видят металлические скелеты и выбитые окна пустых помещений.

      Добавим, что Горловский машзавод приостановил работу летом 2014 года, когда его захватили незаконные вооруженные формирования, которые устроили в цехах предприятия военную базу.

      Горлівський машинобудівний завод

      Горловский машиностроительный завод

      При правлении "главы ДНР" Александра Захарченко Горловский машзавод "национализировали" 31 мая 2016 года, 2 сентября 2017 года предприятие передали в управление "государственной инвестиционной компании". Захарченко сначала обещал, что завод будет запущен в 2015 году, потом заявил, что сделать это не удается из-за отсутствия технической документации для производства оборудования.

      Розграбований магазин поблизу машзаводу

      Разграбленный магазин вблизи машзавода

      Далее Михаил продемонстрировал район вблизи машзавода – разграбленный магазинчик на остановке, школа, заброшенный стадион, поликлиника, разрушенные здания. А машиностроительный колледж, находящийся в глубине, обычно совсем безлюден, а на улице почти нереально встретить людей. И надпись в подземном переходе "Это все сон".

      Теги: Авто Новости Украины Война на Донбассе Горловка Фотоновости
      Источник: 24 канал
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