Как выглядит оккупированная Горловка на Донбассе: грустные фото
В сети появились новые фотографии оккупированной пророссийскими боевиками Горловки, что в Донецкой области.
Соответствующие фотографии были опубликованы на странице Nova Gorlivka в Facebook.
Читайте также: Сколько зарабатывают жители оккупированной Горловки: журналист озвучил суммы
Отмечается, что все снимки были сделаны в воскресенье, 17 июня.
Как видно на фото, улицы города поражают пустотой и отсутствием жителей, даже вблизи крупных маркетов, магазинов и кафе.
Людей ищите сами,
– говорится в подписи.
Окупованна пророссийскими боевиками Горловка
Пустые улицы оккупированной Горловки
Оккупированная Горловка на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии