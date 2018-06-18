Как выглядит оккупированная Горловка на Донбассе: грустные фото

В сети появились новые фотографии оккупированной пророссийскими боевиками Горловки, что в Донецкой области.

Соответствующие фотографии были опубликованы на странице Nova Gorlivka в Facebook.

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Отмечается, что все снимки были сделаны в воскресенье, 17 июня.

Как видно на фото, улицы города поражают пустотой и отсутствием жителей, даже вблизи крупных маркетов, магазинов и кафе.

Людей ищите сами,

– говорится в подписи.



Окупованна пророссийскими боевиками Горловка



Пустые улицы оккупированной Горловки



Оккупированная Горловка на Донбассе