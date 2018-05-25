Сколько зарабатывают жители оккупированной Горловки: журналист озвучил суммы

Почти половина пенсионеров оккупированной Горловки Донецкой области получают минимальную пенсию размером чуть больше 1 тысячи гривен, При этом одной из наиболее высокооплачиваемых "профессий" на оккупированных территориях Донбасса является "контрактник "ДНР".

Об этом в своем материале на "Эспрессо" написал журналист Никита Синицын.

"По данным "пенсионного фонда "ДНР" по Горловке", в сентябре 2017 года 43 000 пенсионеров или 46% получали минимальную пенсию, которая составляла тогда 2 600 российских рублей (1 106 гривен). Правда, с 1 января минимальная пенсия выросла до 2 904 рублей или 1 236 гривен, но вряд ли пропорция получателей минималки сильно изменилась", – говорится в материале журналиста.

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При этом оплата коммунальных услуг за 2-комнатную квартиру в отопительный сезон, по данным Синицына, составляет 1000 рублей или 425,60 гривны.

По информации журналиста, до войны в Горловке популярными были профессии токарей и шахтные специальности. Однако на сегодня, когда большинство заводов остановились, работать таким специалистам негде.

Относительно доходов других категорий, то вне конкуренции здесь пока что "контрактники "ДНР", которые получают 15 000 российских рублей (6384 гривны), правда с учетом профессиональных рисков – не так уж и много,

– отметил Синицын.

По его данным, в частном секторе малого бизнеса зарплаты тоже разные.

"Например, здесь вне конкуренции торговые представители с заработком в 20-30 тысяч рублей (8 512-12 768 гривен), правда не каждый имеет авто, и амортизация последнего тоже чего-то стоит. Реализаторы на рынках получают за выход 100-150 рублей (42, 50-64 гривны), а также процент с выручки, которой, правда, могут быть те же 100-150 рублей", – говорится в материале журналиста.

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При этом он отметил, что для некоторых жителей оккупированных территорий всегда является также возможность дополнительных коррупционных доходов.

"Например, задержанный "МВД ДНР" 18 апреля "начальник отдела здравоохранения Горловки Денис Таранов мог собирать из городской медицины 5 миллионов рублей в месяц (2,128 миллиона гривен). Пойманные же "МГБ ДНР" 27 апреля "пограничники" "сбивали" деньги на блокпосту Майорское. Правда, после их ареста деньги брать не перестали, пройти без очереди, например, стоит 200 рублей (85 гривен)", – описал ситуацию Синицын.