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Скільки заробляють жителі окупованої Горлівки: журналіст озвучив суми

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Зарплати і пенсії на окупованій Донеччині
Зарплати і пенсії на окупованій Донеччині / Ілюстративне фото

Майже половина пенсіонерів окупованої Горлівки на Донеччині отримують мінімальну пенсію розміром трохи більше 1 тисячі гривень. При цьому однією з найбільш високооплачуваних "професій" на окупованих територіях Донбасу є "контрактник "ДНР".

Про це у своєму матеріалі на "Еспресо" написав журналіст Микита Сініцин.

"За даними "пенсійного фонду "ДНР" по Горлівці", у вересні 2017 року 43 000 пенсіонерів або 46% отримували мінімальну пенсію, яка становила тоді 2 600 російських рублів (1 106 гривень). Щоправда, з 1 січня мінімальна пенсія зросла до 2 904 рублів або 1 236 гривень, але навряд чи пропорція одержувачів мінімалки сильно змінилася", – мовиться у матеріалі журналіста.

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При цьому оплата комунальних послуг за 2-кімнатну квартиру в опалювальний сезон, за даними Сініцина, становить 1000 рублів або 425,60 гривні.

За інформацією журналіста, до війни в Горлівці популярними були професії токарів та шахтні спеціальності. Проте на сьогодні, коли більшість заводів зупинилися, працювати таким спеціалістам ніде.

Щодо доходів інших категорій, то поза конкуренцією тут поки що "контрактники "ДНР", які отримують 15 000 російських рублів (6384 гривні), щоправда з урахуванням професійних ризиків – не так вже й багато,
– зазначив Сініцин.

За його даними, у приватному секторі малого бізнесу зарплати також різні.

"Наприклад, тут поза конкуренцією торгові представники з заробітком до 20-30 тисяч рублів (8 512-12 768 гривень), щоправда не кожен має авто, і амортизація останнього теж чогось коштує. Реалізатори на ринках отримують за вихід 100-150 рублів (42, 50-64 гривні), а також відсоток з виручки, якої, щоправда, можуть і бути ті ж 100-150 рублів", – мовиться у матеріалі журналіста.

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При цьому він зазначив, що для деяких жителів окупованих територій завжди є також можливість додаткових, корупційних доходів.

"Наприклад, затриманий "МВС ДНР" 18 квітня "начальник відділу охорони здоров'я" Горлівки Денис Таранов міг збирати з міської медицини 5 мільйонів рублів на місяць (2,128 мільйона гривень). Спіймані ж "МДБ ДНР" 27 квітня "прикордонники" "збивали" гроші на блокпосту Майорське. Щоправда, після їх арешту гроші брати не припинили, пройти без черги, наприклад, коштує 200 рублів (85 гривень)", – описав ситуацію Сініцин.

Теги: Новини України Горлівка Війна на Донбасі Гроші Пенсіонери Мінімальна зарплата
Джерело: 24 Канал
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