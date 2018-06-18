Як виглядає окупована Горлівка на Донбасі: сумні фото
У мережі з'явилися нові фотографії окупованої проросійськими бойовиками Горлівки, що в Донецькій області.
Відповідні світлини були опубліковані на сторінці Nova Gorlivka у Facebook.
Читайте також: Скільки заробляють жителі окупованої Горлівки: журналіст озвучив суми
Зазначається, що усі знімки було зроблено у неділю, 17 червня.
Як видно на фото, вулиці міста вражають пусткою та відсутністю жителів, навіть поблизу великих маркетів, магазинів та кафе.
Людей шукайте самі,
– йдеться у підписі.
Окупована проросійськими бойовиками Горлівка
Пусті вулиці окупованої Горлівки
Окупована Горлівка на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі