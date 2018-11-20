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      Українські бійці гідно перемогли в бою окупантів: вражаюче відео

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      Українські бійці гідно перемогли в бою окупантів
      Українські бійці гідно перемогли в бою окупантів / 24 канал

      Вночі 20 листопада на околицях окупованого Донецька Збройні сили України прийняли бій з терористами та вийшли переможцями.

      Свідком цього бою був журналіст 24 каналу. 

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      Зазначимо, що троє українських захисників поранені. Бойовики відкривали вогонь двадцять один раз, найчастіше стріляють з кулеметів та гранатометів. Гаряче було в районі населеного пункту Новотошківське, Кримське, Луганське і Водяне.

      Наша позиція дуже близько до позицій сеператистів, а їхнє завдання – вибити нас звідси. Проте в них нічого не виходить і ніколи не вийде, тому шо тут хлопці сміливі і справжні українці. Якщо бог з нами, то нам все одно, хто проти нас,
      – відповів військовослужбовець ЗСУ Іванич.

      За словами військових, за ніч завжди йдуть майже всі магазини з патронами, які готували на бій. 

      Дивіться вражаюче відео найгарячіших моментів бою

      До слова, 19 листопада проросійські бойовики керованою ракетою спалили машину ЗСУ в Пісках. Ракета влучила в задню частину автівки, тому хлопці встигли вибігти, але бойовики на цьому не заспокоїлись.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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