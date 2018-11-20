Українські бійці гідно перемогли в бою окупантів: вражаюче відео

Вночі 20 листопада на околицях окупованого Донецька Збройні сили України прийняли бій з терористами та вийшли переможцями.

Свідком цього бою був журналіст 24 каналу.

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Зазначимо, що троє українських захисників поранені. Бойовики відкривали вогонь двадцять один раз, найчастіше стріляють з кулеметів та гранатометів. Гаряче було в районі населеного пункту Новотошківське, Кримське, Луганське і Водяне.

Наша позиція дуже близько до позицій сеператистів, а їхнє завдання – вибити нас звідси. Проте в них нічого не виходить і ніколи не вийде, тому шо тут хлопці сміливі і справжні українці. Якщо бог з нами, то нам все одно, хто проти нас,

– відповів військовослужбовець ЗСУ Іванич.

За словами військових, за ніч завжди йдуть майже всі магазини з патронами, які готували на бій.

Дивіться вражаюче відео найгарячіших моментів бою

До слова, 19 листопада проросійські бойовики керованою ракетою спалили машину ЗСУ в Пісках. Ракета влучила в задню частину автівки, тому хлопці встигли вибігти, але бойовики на цьому не заспокоїлись.