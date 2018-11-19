Проросійські бойовики керованою ракетою спалили автівку ЗСУ

На фронті ворог 10 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, внаслідок чого двоє українських військових були поранені. Проросійські бойовики керованою ракетою спалили машину ЗСУ в Пісках.

Стріляли з окупованого Донецька.

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Як говорять українські військовослужбовці, останнім часом "ворог геть знахабнів – стріляє вдень та вночі, не гребуючи важким калібром".

Наші, так би мовити, близькі браття відкрили вогонь з ракетної установки, але завдяки проводу, який йде через дорогу вони не попали,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Андрій.

На щастя, ракета влучила в задню частину автівки, хлопці встигли вибігти, але бойовики на цьому не заспокоїлись.

Хлопці кажуть, що автівки трохи шкода, адже її подарували волонтери. Останнім часом бойовики значно збільшили інтенсивність обстрілів.



Проросійські бойовики обстріляли автівку ЗСУ

Бойовики сидять в окупованому Донецьку, зайнявши колишні будівлі шахти, які після боїв за Донецький аеропорт, в українській армії називають близнюками. Саме з них позиції українських військових видно як на долоні.

Тут доводиться швидко рухатись та нахилятись, адже до позицій ворога лічені сотні метрів і, помітивши рух на наших позиціях, вони можуть відкрити вогонь у будь-який момент,

– зазначив кореспондент 24 каналу Євген Назаренко.

Диверсійні групи ворога ходять тут постійно. Наближаються на 100-200 метрів, але отримавши відповідь, відходять. Мета цих вилазок – пошук прогалин в обороні української армії, але в Пісках таких місць немає.