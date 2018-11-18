"Русский мир" віддячив сповна: на Донбасі вбили бойовика з РФ, що воював за Донецький аеропорт
У мережі з’явилася інформація про чергового російського найманця, який загинув на Донбасі. Судячи зі скорботних дописів окупантів у соцмережах, він брав участь у боях за Донецький аеропорт.
Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".
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Черговий бойовик на Донбасі поповнив "200 бригаду"
За його словами, загинув бойовик 4 листопада, а народився він у російському Ставрополі.
Народився він у Росії
Звали ж небіжчика – Дмитро Сидоренко.
Сидоренко дуже багато у соцмережах публікував фото зі зброєю
Додамо, що його також внесено до бази "Миротворця". Як зазначають активісти, Сидоренку було 27 років (дата народження – 21 березня 1991 року).
Прожив окупант лише 27 років
Також відомо, що служив він у 2007-2012 роках у Чечні (військова частина – Грозний, Аргун).
Служив він у Чечні
Мав окупант і сина Кирила, якому зараз – 1 рік і 8 місяців.
У Сидоренка залишився малолітній син
Додамо, що його так звані "побратими" у скорботних дописах повідомляють, що той брав участь у боях за Донецький аеропорт.
Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що на території окупованого Донбасу було ліквідовано відому поплічницю бойовиків – 28-річну Анну Чабанову, що мала промовистий позивний "Сирена".