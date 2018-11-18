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      "Русский мир" віддячив сповна: на Донбасі вбили бойовика з РФ, що воював за Донецький аеропорт

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      На Донбасі ліквідовано бойовика Дмитра Сидоренка: він воював за Донецький аеропорт
      На Донбасі ліквідовано бойовика Дмитра Сидоренка: він воював за Донецький аеропорт / Соцмережі

      У мережі з’явилася інформація про чергового російського найманця, який загинув на Донбасі. Судячи зі скорботних дописів окупантів у соцмережах, він брав участь у боях за Донецький аеропорт.

      Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

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      Бойовик, Донбас, окупант, Сидоренко, Донецький аеропорт, жертви
      Черговий бойовик на Донбасі поповнив "200 бригаду"

      За його словами, загинув бойовик 4 листопада, а народився він у російському Ставрополі.

      Бойовик, Донбас, окупант, Сидоренко, Донецький аеропорт, жертви
      Народився він у Росії 

      Звали ж небіжчика – Дмитро Сидоренко.

      Бойовик, Донбас, окупант, Сидоренко, Донецький аеропорт, жертви
      Сидоренко дуже багато у соцмережах публікував фото зі зброєю 

      Додамо, що його також внесено до бази "Миротворця". Як зазначають активісти, Сидоренку було 27 років (дата народження – 21 березня 1991 року).

      Бойовик, Донбас, окупант, Сидоренко, Донецький аеропорт, жертви
      Прожив окупант лише 27 років 

      Також відомо, що служив він у 2007-2012 роках у Чечні (військова частина – Грозний, Аргун).

      Бойовик, Донбас, окупант, Сидоренко, Донецький аеропорт, жертви
      Служив він у Чечні 

      Мав окупант і сина Кирила, якому зараз – 1 рік і 8 місяців.

      Бойовик, Донбас, окупант, Сидоренко, Донецький аеропорт, жертви
      У Сидоренка залишився малолітній син 

      Додамо, що його так звані "побратими" у скорботних дописах повідомляють, що той брав участь у боях за Донецький аеропорт.

      Бойовик, Донбас, окупант, Сидоренко, Донецький аеропорт, жертви

      Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що на території окупованого Донбасу було ліквідовано відому поплічницю бойовиків – 28-річну Анну Чабанову, що мала промовистий позивний "Сирена". 

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Донецький аеропорт Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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